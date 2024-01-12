Ayvalıkgücü Belediyespor, ara transferde 3 takviye yaptı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor ara transferde 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Talasgücü Belediyespor'dan 29 yaşındaki forvet Akın Arıcan, Arnavutköy Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha Fatih Mert Çırtlık ve 68 Aksarayspor'dan aynı yaştaki kaleci Efehan Kaptan ile sözleşme imzaladı. Ayvalıkgücü grubunda ilk yarıda 23 puanla dördüncü sırada yer almıştı.