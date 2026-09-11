Ayvalıkgücü Belediyespor evinde ilk maçında Kepez Spor'u konuk edecek - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor evinde ilk maçında Kepez Spor'u konuk edecek

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Gaziemir Spor'u 3-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın sahasındaki ilk maçta Kepez Spor'u ağırlayacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki mücadele 16.30'da başlayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gaziemir Spor'u 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın seyircisi önündeki ilk randevuda Kepez Spor'u konuk edecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki mücadele saat 16.30'da başlayacak.

İlk haftayı 1-0'lık Bursa Yıldırımspor mağlubiyetiyle kapatan Söke 1970, aynı saatte Söke İlçe Stadı'nda kendisi gibi puanla tanışamayan Gaziemir Spor'la kozlarını paylaşacak. Evinde Uşakspor'la 1-1 berabere kalarak sezona, "Merhaba" diyen Bigaspor ise 16.00'da 3 puanlı Eskişehir Anadolu Spor'un misafiri olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor evinde ilk maçında Kepez Spor'u konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyespor evinde ilk maçında Kepez Spor'u konuk edecek - Son Dakika
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