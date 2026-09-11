Ayvalıkgücü Belediyespor evinde ilk maçında Kepez Spor'u konuk edecek

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gaziemir Spor'u 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın seyircisi önündeki ilk randevuda Kepez Spor'u konuk edecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki mücadele saat 16.30'da başlayacak.

İlk haftayı 1-0'lık Bursa Yıldırımspor mağlubiyetiyle kapatan Söke 1970, aynı saatte Söke İlçe Stadı'nda kendisi gibi puanla tanışamayan Gaziemir Spor'la kozlarını paylaşacak. Evinde Uşakspor'la 1-1 berabere kalarak sezona, "Merhaba" diyen Bigaspor ise 16.00'da 3 puanlı Eskişehir Anadolu Spor'un misafiri olacak.