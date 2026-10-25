Ayvalıkgücü Belediyespor, Gemlik Sümerbey ile 90+4'te yediği golle 1-1 berabere kaldı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Gemlik Sümerbey ile 90+4'te yediği golle 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda lider Gemlik Sümerbey ile 1-1 berabere kaldı. 15'inci dakikada Atakan Akbulut'un golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 90+4'üncü dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı; üst üste ikinci beraberliğini alarak 15 puana ulaştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda lider Gemlik Sümerbey ile 1-1 berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, uzatmada galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Müsabakanın 15'inci dakikasında formda golcüsü Atakan Akbulut'un golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 90+4'üncü dakikada gole engel olamadı. Gemlik ekibine ilk yenilgisini tattırma fırtasını son anda kaçıran Ayvalık temsilcisi, üst üste 2'nci beraberliğini alarak 15 puana ulaştı. Ayvalıkgücü Belediyespor, hafta içinde salı günü Türkiye Kupası'nda Sarıyer deplasmanına çıkıp, 1 Kasım Pazar günü Bucaspor 1928'i konuk edecek.
Kaynak: DHA
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