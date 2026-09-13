Ayvalıkgücü Belediyespor Kepez Spor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor Kepez Spor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı

Ayvalıkgücü Belediyespor Kepez Spor\'u 4-1 yenerek 2\'de 2 yaptı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, konuk ettiği Kepez Spor'u 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Son 2 sezonda 2'nci Lig'in kapısından dönen kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta Eskişehir Anadolu Spor deplasmanında seriyi 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gaziemir Spor'u 3-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, 2'nci haftada konuk ettiği Kepez Spor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Son 2 sezonda 2'nci Lig'in kapısından dönen kırmızı-beyazlılar, bu yıl da zirvenin en güçlü adaylarından biri olacağını şimdiden gösterdi. Önümüzdeki hafta Eskişehir Anadolu Spor deplasmanında ter dökecek Ayvalık temsilcisi galibiyet serisini 3 maça çıkararak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor Kepez Spor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyespor Kepez Spor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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