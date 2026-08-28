Ayvalıkgücü Belediyespor'un Yeni Transferi
Ayvalıkgücü Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan Mustafa Emirhan Özyaşar'ı kadrosuna kattı.
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor dış transferde Fatsa Belediyespor'dan ayrılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar'ı renklerine bağladı. Gaziantepspor altyapısında yetişerek kariyerinde Altınordu, Niğde Anadolu FK, Turgutluspor, Gaziemir formalarını da giyen futbolcu geçen sezon ilk yarıda Karadeniz Ereğli Bld, ikinci yarıda Fatsa'da oynadı.
Kaynak: DHA
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