Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan'da Dostluk Maçında Galip Geldi - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan'da Dostluk Maçında Galip Geldi

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan\'da Dostluk Maçında Galip Geldi

Ayvalıkgücü Belediyespor, 86 yıl aradan sonra Yunanistan'ın Aetos Lutron takımıyla dostluk maçı yaptı ve maçı 4-1 kazanarak başarı sağladı. İki kıyının futbol takımları arasındaki bu dostluk, yeni spor aktiviteleri ve turizm iş birliği için bir başlangıç oldu.

29.12.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Geçtiğimiz hafta gri pasaport engeline takılan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin TFF 3. Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediye spor, bu sorunu kapıda vize uygulamasıyla aştı. 86 yıl sonra dostluk için Yunanistan'ın profesyonel lig temsilcisi Aetos Lutron ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra belediye yöneticilerinin de kırmızı-beyazlı kafileyi yalnız bırakmadığı Midilli Adası'nda, Ayvalıkgücü Belediyespor'u; Midilli ve Kuzey Adalar Valilik Meclis Başkanı Georgios Simos, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas ve belediye başkan yardımcıları, Kalloni Belediye başkan yardımcılarıyla ve başkan danışmanları karşıladı.

Toplantıda konuşan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, "Bugün burada çok özel bir organizasyon ile iki kıyının futbol takımlarının dostluk maçı için buluştuk. Geriye baktığımızda Ayvalıkgücü Spor Kulübü profesyonel takımı olarak dedelerimizin 1938 yılında Midilli Adası'na davet edilerek başlatmış oldukları bu dostluk maçlarının ikincisini oynamak bugün torunları olarak bizlere nasip oldu. Bizler iki kıyı insanları olarak hep dostuz, kardeşiz ve öyle de kalacağız. Bugün burada sadece futbol değil daha sonradan diğer spor dallarında yapılacak karşılıklı spor aktivitelerini ve iki ülke arasında spor turizmini canlandırmak içinde bir dizi çalışmalar da yapacağız. Bizleri bugün buraya davet eden bizleri misafir edip emekleri geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugünkü oynayacağımız maçın sloganı da 'Dostluk kazansın' olacak. Bu vesile ile yeni yılda dünyamıza savaş olmadan dostluk ve barış içerisinde yaşayacağımız bir yıl diliyorum" dedi.

Midilli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ayvalıkgücü Belediyespor 4-1 kazanırken, karşılaşma öncesi ve sonrasında her iki takımın oyuncularının dostluk gösterileri maça damgasını vurdu.

Maçın sonunda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 86 yıl sonra yeniden Ayvalıkgücü Belediyespor ve Midilli Aetos Lutron arasında dostluk maçının oynanmış olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "1938 yılında Midilli Adası'na davet edilerek başlatılmış olan bu dostluk maçının ikincisini bugün oynadık. Kıyasıya geçen maçta yine dostluk kazandı. Misafirperverlikleri için Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas'a ve kulüp başkanlarına ve tüm dostlara teşekkür ederiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan'da Dostluk Maçında Galip Geldi - Son Dakika

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