Ayvalıkgücü, Bornova'yı Yendi

22.02.2026 17:29
Ayvalıkgücü, Bornova 1877'yi 2-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini korudu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 maçlık galibiyet serisi geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 yenilince son bulan Ayvalıkgücü Belediyespor, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Bornova 1877'yi mağlup etmeyi başardı: 2-1. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçta ev sahibinin golleri 20'nci dakikada Yağız Haydar ve 57'nci dakikada penaltıyla Tugay'dan geldi. Ayvalıkgücü 72'nci dakikada Adnan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Bornova 1877'ye Mehmet Anıl'ın uzatma anlarındaki tek golü puan için yetmedi. Ayvalıkgücü bu skorla puanını 46 yaparak Play-Off hattında dördüncü sıradaki yerini korudu. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Bornova 1877 ise 18 puanla düşme sınırında kaldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

