Ayvalıkgücü\'nden Transfer Hamlesi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'la 3 yıllık sözleşme yeniledikten sonra transfere hızlı başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor 22 yaşındaki sağ kanat Barış Küçük'ü kadrosuna kattı. Barış geçen sezon Eti Spor Kulübü'nde forma giydi. Ayvalıkgücü daha önce iç transferde takımın tecrübeli isimleri Polat Güren, Hamit Kurt ve Tugay Yıldırım'la sözleşme yenileyip, Çayelispor'dan 26 yaşındaki stoper Ahmet Batuhan Akyüz, Aliağa FK'dan 24 yaşındaki sol bek Adnan Demir ve İnegöl Kafkasspor'dan 20 yaşındaki forvet Yağız Haydar Doğan'ı renklerine bağlamıştı.