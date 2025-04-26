Ayvalıkgücü Şampiyonluğu Kayıp Etti

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Pazarspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu en yakın rakibi Aliağa FK'ya kaptırdı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 78'inci dakikasında Pazarspor Mustafa'nın golüyle 1-0 öne geçti. 81'inci dakikada Baha, Ayvalıkgücü'ne beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda ev sahibi ekip golü bulamadı ve berabere kalarak şampiyonluğu kaybetti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 63 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Aliağa FK ise 64 puanla şampiyon oldu.