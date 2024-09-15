AZ Alkmaar Tarihi Galibiyet Aldı

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde Heerenveen'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.

Hollanda Eredivisie'in 5. haftasında AZ Alkmaar, sahasında teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Heerenveen ile karşılaştı. İlk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile geçilirken, kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda farka koştu. Troy Parrot'un 4 golle yıldızlaştığı müsabakada AZ Alkmaar, sahadan 9-1 galip ayrıldı. Alkmaar ekibinde diğer goller Sven Mijnans, Ibrahim Sadiq, Meerdink, Kristijan Belic ve Zico Buurmeester'den geldi. Konuk ekibin tek golünü Luuk Brouwers kaydetti.

AZ, bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 13'e yükseltti.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile kasım ayında sahasında karşılaşacak. - İSTANBUL