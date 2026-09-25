Azerbaycan Grand Prix'si sezonun 15. yarışı olarak Bakü'de 51 tur üzerinden koşulacak - Son Dakika
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Azerbaycan Grand Prix'si sezonun 15. yarışı olarak Bakü'de 51 tur üzerinden koşulacak

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Formula 1 sezonunun 15. yarışına sahne olacak Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'deki 6 kilometrelik pistte 51 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları bugün TSİ 15.00'te, yarış 26 Eylül Cumartesi TSİ 14.00'te yapılacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan'da düzenlenecek. Azerbaycan Grand Prix'si, başkent Bakü'de bulunan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları bugün TSİ 15.00'de, yarış da 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

İlk olarak 2016 yılında gerçekleştirilen buradaki yarışta en hızlı turu 2019 yılında 1: 43.009 derecesiyle Charles Leclerc yaptı.

Sezonda geride kalan 14 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 292 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 211 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 186 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 167 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 503 puan

2 - Ferrari: 358 puan

3 - McLaren: 306 puan

4 - Red Bull: 230 puan

5 - Racing Bulls: 77 puan

Kaynak: İHA
AzerbaycanCumartesiFormula 1OtomobilEylülBaküSporSon Dakika

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