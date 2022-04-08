Aziz Akkaya, görevini bıraktı - Son Dakika
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Aziz Akkaya, görevini bıraktı

08.04.2022 09:23
Aziz Akkaya, görevini bıraktı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'a 75-67 yenilerek dördüncü olan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Başantrenör Aziz Akkaya, görevini bıraktı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'a 75-67 yenilerek dördüncü olan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Başantrenör Aziz Akkaya, görevini bıraktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akkaya'nın karşılaşmanın ardından yönetim kuruluna sunduğu istifasının kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, "Aziz Akkaya'ya kulübümüze olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Aziz Akkaya'da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, teşekkür etti. Akkaya, "Teşekkürler Mersin, teşekkürler Çukurova Basketbol organizasyonu. Gönül bütün kupaları kazanmak isterdi ama olmadı. Emeği geçen herkes hakkını helal etsin... Benden yana eğer bir nebze hakkım geçtiyse helal olsun" dedi.

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali ilk maçında İtalya'dan Umana Reyer'e 85-80 yenilmiş, üçüncülük maçında da Galatasaray'a 75-67 mağlup olmuştu. - MERSİN

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Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Galatasaray, Aziz Akkaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aziz Akkaya, görevini bıraktı - Son Dakika


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