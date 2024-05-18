Aziz Yıldırım Alaşehir'de Fenerbahçeliler Derneğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aziz Yıldırım Alaşehir'de Fenerbahçeliler Derneğini Ziyaret Etti

Aziz Yıldırım Alaşehir\'de Fenerbahçeliler Derneğini Ziyaret Etti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir düğüne katılmak üzere kente geldiği sırada Alaşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yıldırım'a yöresel ürünler hediye edildi.

18.05.2024 22:08  Güncelleme: 22:20
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir düğüne katılmak üzere kente gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Alaşehir ilçesinde Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir düğün törenine katılmak üzere kente gelen Aziz Yıldırım, düğün töreni öncesi Alaşehir ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti. Ziyarette Yıldırım'a Alaşehir ilçesine ait yöresel ürünler hediye edildi.

Eski başkan Yıldırım'ın Salihli'de olduğunu öğrendikten sonra kendisini davet ettiklerini ve daveti geri çevirmediği için Yıldırım'a teşekkür ettiklerini söyleyen Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Yavuz, dernek çalışmaları hakkında Yıldırım'a bilgi verdi.

Derneğin daveti üzerine buluşmaya katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Spor alanında büyük katkıları olan Aziz Yıldırım'ı üzümün başkenti Alaşehir'de ağırlamaktan çok mutlu olduk" dedi.

Fenerbahçelilerden böylesi bir davet aldığı için mutlu olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Alaşehir Fenerbahçeliler Dernek üyeleri beni davet ettiler, çok mutlu oldum. Salihli'ye bir düğüne katılacağım. Fırsat bulabilirsem sizleri tekrar ziyaret edeceğim" diye konuştu.

Ziyarette dernek üyeleri Aziz Yıldırım'la hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım Alaşehir'de Fenerbahçeliler Derneğini Ziyaret Etti - Son Dakika

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