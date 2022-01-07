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Aziz Yıldırım, Covid-19 testinin negatif çıkması sonrasında hastaneden ayrıldı - Son Dakika

Aziz Yıldırım, Covid-19 testinin negatif çıkması sonrasında hastaneden ayrıldı

07.01.2022 10:32
Aziz Yıldırım, Covid-19 testinin negatif çıkması sonrasında hastaneden ayrıldı

Yıldırım, tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden bugün ayrılarak evine geçti - Koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiği açıklandı.

Yıldırım, tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden bugün ayrılarak evine geçti

- Koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yapan Mosturoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son testinin negatif çıktığını ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiğini belirtti. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın bugün itibarıyla rutin çalışma programına döneceğini kaydetti.


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Aziz Yıldırım, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Covid-19 testinin negatif çıkması sonrasında hastaneden ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Covid-19 testinin negatif çıkması sonrasında hastaneden ayrıldı - Son Dakika
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