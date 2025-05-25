Aziz Yıldırım'dan Euroleague Kutlaması - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'dan Euroleague Kutlaması

25.05.2025 22:29
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Fenerbahçe'nin Euroleague zaferini kutlayan Yıldırım, takıma ve yöneticilere teşekkür etti.

FENERBAHÇE Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım sarı-lacivertli takımın Euroleague şampiyonluğunu kutladı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Aziz Yıldırım'ın şu sözlerine yer verildi:

"Dünyanın en güzel takımı ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Basketbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Euroleague Kutlaması - Son Dakika

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