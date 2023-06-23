Aziz Yıldırım, Murat Ülker'i Fenerbahçe başkan adayı olarak işaret etti - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Murat Ülker'i Fenerbahçe başkan adayı olarak işaret etti

23.06.2023 17:01

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Murat Ülker'i gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak işaret etti. Ancak Ülker, aday olmayacağını 'duracak yeri bilirim' diyerek açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak Murat Ülker'i işaret ederken, Ülker'den başkanlık için açıklama geldi.

"DURACAK YERİ BİLİRİM"

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Az önce Murat Ülker'le konuştum, Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, 'Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim.' dedi." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığı için 'Gönlümdeki aday' dediği Murat Ülker sessizliğini bozdu
Murat Ülker
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Aziz Yıldırım, Murat Ülker, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Murat Ülker'i Fenerbahçe başkan adayı olarak işaret etti - Son Dakika


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