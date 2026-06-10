Aziz Yıldırım Yeniden Başkan

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kulüp binasında gerçekleştirilen törene yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yıldırım ve yöneticilere, Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.