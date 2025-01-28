Azizhan Kaya\'ya Ödül

Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2025 yılına Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde, 2024 yılında düzenlenen 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edildiği gecede; Azka Group Yönetim Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Azizhan Kaya da ödülünü aldı.

Azka Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya oğlu Azizhan Kaya'yı anlamlı gecede yalnız bırakmayarak ödül törenine birlikte katıldılar. Avis Türkiye Pist Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza atan Azizhan Kaya, babasının kendisini küçük yaşlardan itibaren bu konuda desteklediğini söyleyerek, bu başarısında çok önemli payı olduğunu vurguladı. Bülent Kaya da oğlunun azmini ve başarısını her zaman takdir ettiğini bu konuda önünün açık olduğunu söyledi. Bülent Kaya oğlunun önümüzdeki yıllarda bu başarısını uluslararası alanlarda da kanıtlayacağından şüphesinin olmadığını belirtti.

Kaya, ödülünü ekip arkadaşlarıyla birlikte alırken, pistte olduğu kadar iş dünyasındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. - MUĞLA