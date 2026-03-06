Azra Nur Çetin Tayland'da Ringde

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan milli boksör Azra Nur Çetin, Tayland'da düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'na katılacak.

Kozan Belediyespor altyapısında boksa başlayan 17 yaşındaki sporcu, Tayland'da 48 kilogramda mücadele edecek.

Daha önce Slovenya ve Bosna Hersek'teki Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde eden Azra, Gençler Dünya Kupası hazırlıklarını Çanakkale'deki 19 yaş altı milli takım kampında sürdürüyor.

Kendi kategorisinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye şampiyonluğu bulunan Azra, Tayland'daki organizasyonda Türkiye adına ringe çıkacak.