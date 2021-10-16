Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da sezon başı göreve gelen sportif direktör Hüseyin Çalhanoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geride kalan 7 haftada elde ettikleri sportif başarıya rağmen yönetimsel anlamda yaşanan olumsuzlukların kendisini bu karara mecbur bıraktığını belirten Çalhanoğlu, maddi ve manevi fedakarlıklar yapmasına rağmen oluşan olumsuz atmosferden dolayı istifa ettiğini vurguladı.

Hüseyin Çalhanoğlu, şu notla veda etti:

"KAÇINILMAZ KILMIŞTIR

Şahsen elimden geldiği kadar maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamama rağmen kulüp içerisinde oluşan atmosfer ve gelinen nokta sportif direktörlük görevimden istifamı kaçınılmaz kılmıştır.

Dilerim ki her şey bundan sonra başta büyük Gümüşhanespor taraftarının ve sporcu kardeşlerimin gönlünce olsun. Siz onurlu mücadelenizden asla vazgeçmeyin, bu başarı sizin başarınızdır…

Kalın sağlıcakla… Abiniz Hüseyin Çalhanoğlu."