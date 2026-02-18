Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
18.02.2026 11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçı evde birlikte izleyen Juventuslu baba-oğul, ikinci yarıdaki goller sonrası büyük şok yaşadı; o anlar kısa sürede binlerce kez izlendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşma, ekran başındaki Juventuslu bir baba-oğula da unutulmaz anlar yaşattı.

ŞOKE OLDULAR

Mücadeleyi evlerinde birlikte izleyen baba ve oğul, Juventus'un 2-1 öne geçmesiyle büyük sevinç yaşadı. Ancak Galatasaray'ın ikinci yarıda adeta fırtına gibi esmesiyle evdeki atmosfer bir anda değişti. Sarı-kırmızılıların art arda bulduğu goller sonrası ikilinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Skor 5-2'ye geldikçe baba-oğulun yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Büyük umutlarla izledikleri maçta yaşadıkları hayal kırıklığı ve şok, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Galatasaray'ın tarihi galibiyeti kadar, ekran başındaki o dramatik anlar da geceye damga vurdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    Juventus antremanlarda bile bu kadar gol yememiştir... 6 0 Yanıtla
  • Kenan Kenan:
    Yaa hamurun bayatıda delikanlının aklını alır aklını ?? 4 0 Yanıtla
  • İslam Tadik İslam Tadik:
    kesin kupon yapmışlar.: ))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.