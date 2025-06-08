Babaeski\'de 100. Yağlı Güreşler Tamamlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl 100.'sü düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan güreşlerinde final müsabakasında rakibi İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan olmayı başardı.

Güreşler, 14 boyda 244 pehlivanın katılımıyla beldede bulunan stadyumunda gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılım olan etkinlikte, güreşçiler kıran kırana mücadele etti. Müsabakalarda rakiplerini yenen Orhan Okulu ve Osman Kan finalde karşılaştı.

Final bölümünde Orhan Okulu rakibi karşısında galip gelerek başpehlivan oldu. - KIRKLARELİ