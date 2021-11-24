Babel, Galatasaray'dan ayrılık için sinyal verdi! Gitmek istediği ligi bile açıkça söyledi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ryan Babel, oynamak istediği ligi açık açık söyledi.

"AVRUPA'DA HALA OYNAYABİLECEK BİR TAKIM OLURSA BUNU KESİNLİKLE DÜŞÜNÜRÜM"

Sabah'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre; Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldız, kariyer planlarını anlattı. Ayrılığa yeşil ışık yakan Babel, "Ben açık fikirli biriyim. MLS belki ilgileneceğim bir lig olabilir. Avrupa'da hala oynayabilecek bir takım olursa bunu kesinlikle düşünürüm" ifadelerini kullandı.