Badminton Mahalli Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Badminton Mahalli Müsabakaları tamamlandı

01.06.2022 13:46
Badminton Mahalli Müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar Badminton İl Temsilciği tarafından düzenlenen, Badminton Mahalli Müsabakaları 77 sporcunun katılımıyla Tınaztepe Spor Salonunda sona erdi.

Afyonkarahisar Badminton İl Temsilciği tarafından düzenlenen, Badminton Mahalli Müsabakaları 77 sporcunun katılımıyla Tınaztepe Spor Salonunda sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Badminton Mahalli Müsabakaları Tınaztepe Spor Salonunda 45 kız sporcu ve 32 erkek sporcunun katılmasıyla heyecan dolu maçlara sahne oldu. Genç erkeklerde Emirhan Portakal, genç kızlarda Elif Yağız, yıldız erkeklerde Ali Emir Barlık, yıldız kızlarda ise Zeynep İnan birinci oldu. Tınaztepe Spor Salonunda çift olarak da oynanan badminton müsabakaları neticesinde; genç erkek çiftlerde Emirhan Portakal ile İhsan Güzel, genç kız çiftlerde ise Elif Yağız ile İlayda Arslan birinci oldu. Yıldız erkek çiftlerde Ali Emir Barlık ile Ahmet Ali Aktaş, yıldız kız çiftlerde ise Tuana Akman ile Zeynep İnan birinci oldu. Badminton karşılaşmaları sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Badminton Mahalli Müsabakaları tamamlandı
Badminton Mahalli Müsabakaları tamamlandı

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Kaynak: İHA

Karahisar, Badminton, Ali Emir, Portakal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton Mahalli Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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