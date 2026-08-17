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Badminton Milli Takımı Hindistan'da

Badminton Milli Takımı Hindistan\'da
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Büyükler Badminton Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Hindistan'a ulaştı ve kamp yaptı.

Badminton Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Hindistan'da.

Erzincanlı milli sporcularında bulunduğu Büyükler Badminton Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası için Hindistan'a ulaştı.

Şampiyona öncesinde yoğun bir kamp dönemi geçiren milli sporcular, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan paylaşımda, milli takım sporcularına ve teknik ekibe başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Hindistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton Milli Takımı Hindistan'da - Son Dakika

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