Badmintonda Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Badmintonda Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu

22.05.2022 10:41
Badmintonda Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli badmintoncular belli oldu.

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli badmintoncular belli oldu.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Akdeniz Oyunları Milli Takım Seçmesi yapıldı.

Federasyonun Ankara'daki merkezinde gerçekleşen organizasyonda yarışan sporcular, Akdeniz Oyunları milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti.

Cezayir'in Oran kentinde yapılacak oyunlarda tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Özge Bayrak, tek erkeklerde Emre Lale ve Nurullah Saraç, çift kadınlarda ise Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin ikilisi milli formayı giyecek.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Badmintonda Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Badmintonda Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika
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