2019 Wimbledon yarı finalisti 17 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ise sakatlığı nedeniyle dünya 109 numarası Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ile oynayacağı maçtan çekilerek turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra 'da düzenlenen çim kort turnuvasının dördüncü gün sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlar ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Badosa, Wimbledon'da üçüncü tura çıktı - Son Dakika

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