BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı - Son Dakika
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BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı

03.06.2022 10:08
BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'u satın almak istiyor. Teklifi yapan şirket ile kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Spor Toto 1.Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'a talip çıktı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın almak için teklif yaptı. Haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Dev anlaşma! Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübünü satın alıyor

LİGİ 2.SIRADA TAMAMLADI

Ümraniyespor tarihi bir başarı göstererek Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ümraniyespor, Spor Toto 1.Ligi averaj ile 2.sırada tamamladı. İstanbul ekibi lider Ankaragücü ile birlikte ligi 70 puan toplayarak noktaladı.

Dev anlaşma! Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübünü satın alıyor
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SON DAKİKA: BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı - Son Dakika
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