Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor - Son Dakika
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Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor

13.06.2022 11:28
Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, A takımda oynayacak geleceğin yıldız adaylarını keşfetmek için çalışma başlattı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, A takımda oynayacak geleceğin yıldız adaylarını keşfetmek için çalışma başlattı.

Bağlar Belediyespor, futbolda geleceğin yetenekli ve yıldız adayı futbolcularını keşfedip yeni sezonda kadrosunda yer vermek için bölge genelinde futbolcu taraması başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla "yüzde yüz yerli" mottosuyla son yıllarda hiç transfer yapmayan ve kadrosunun tamamını bölgeden seçtiği futbolculardan oluşturmasıyla kamuoyunun takdirini kazanan sarı-mavili kulüp bir hafta sürecek futbolcu seçmelerini yapacak.

Lisanslı futbolcular için kulüplerinden yazılı izin alma şartı

Kulübün açıklamasında, seçmelere lisanslı ve lisanslı tüm futbolcuların katılabileceğine dikkat çekilerek, lisanslı futbolcuların katılım sağlayabilmesi için kulüplerinden yazılı izin almaları gerektiği kaydedildi. Seçmelere 2000,2001,2002, 2003 ve 2004 doğumluların katılabileceği bilgisini paylaşan kulüp açıklamasında, ön kayıtların 20 Haziran'a kadar devam edeceği, seçme antrenmanlarının da 20 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da sona ereceği ifade edildi.

Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, bölgedeki gençlere şans vermeyi önemsediklerini dile getirerek seçmelere yoğun ilgi gösterilmesini beklediklerini söyledi. Tutşi,"Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bu konularda oldukça hassas. Bölgemizdeki gençlere güvenilmesini ve gerekli şansın verilmesini istiyor. Nitekim son yıllarda bu anlamda oldukça başarılı olduk. Bu sezon da gençlerimize böyle bir imkan verdik. Gençlerimizden seçmelere katılarak bu şansı değerlendirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor
Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor

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Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Futbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor - Son Dakika

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