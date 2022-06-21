Son Dakika | Bağlar Belediyespor'un yetiştirdiği gençlerin profesyonel liglere transferi - Son Dakika
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Son Dakika | Bağlar Belediyespor'un yetiştirdiği gençlerin profesyonel liglere transferi

21.06.2022 10:30
Son Dakika | Bağlar Belediyespor'un yetiştirdiği gençlerin profesyonel liglere transferi

Son dakika haberine göre Bağlar Belediyespor'un yetiştirdiği birçok genç futbolcunun profesyonel liglere transfer edildiği bildirildi.

Bağlar Belediyespor'un yetiştirdiği birçok genç futbolcunun profesyonel liglere transfer edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçen sezon gösterdiği başarıdan dolayı Faruk Kaya'nın 3. Lig ekibi Bursa Yıldırımspor'a transfer olduğu, bazı oyuncuların da 2. Lig ve 3. Lig temsilcileriyle anlaşmalarının sürdüğü belirtildi.

Takımın bir yandan şampiyonluk yarışı içerisinde yer aldığı diğer yandan da birçok oyuncuyu profesyonel liglere kazandırdığı ifade edilen açıklamada, takımdan son üç sezonda şu ana kadar 5 genç futbolcunun transferinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takımın teknik sorumlusu Cihan Çetin, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun destekleriyle bölgedeki gençlerin önünü açtığını belirtti.

Genç oyuncuların takımda hem kendilerini gösterdiğini hem de üst liglere transfer olma imkanına kavuştuğunu aktaran Çetin, "Sportif anlamda da başarılı oluyoruz. Bunu geçen sezon elde ettiğimiz çıkışla gösterdik. Bölgemizde müthiş bir yetenek potansiyeli var. İmkan ve şans verildiğinde çok başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu yıl da inşallah yeni yetenekleri keşfedip, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Basketbolda şampiyon Bağlar Belediyespor Basketbolda şampiyon Bağlar Belediyespor
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika | Bağlar Belediyespor'un yetiştirdiği gençlerin profesyonel liglere transferi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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