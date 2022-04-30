Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor

30.04.2022 12:23

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde dün gerçekleştirilen eleme yarışlarıyla başlayan organizasyon, ikinci gününde yağmurlu havaya rağmen kıyasıya mücadelelerle geçti.

Sporcular, yıldız erkekler-kadınlar, küçük erkekler-kadınlar, deniz küreği genç erkekler-kadınlar, genç ve master mix, master erkekler-kadınlar-mix kategorilerinde 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Yarışan arkadaşlarını yalnız bırakmayan diğer sporcular da sahil şeridinden tempo tuttu. Sporseverler ise yağmura rağmen şemsiyeleriyle mücadeleleri takip etti.

Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor
Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor
Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor
Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor

YORUMLAR
500
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası sürüyor Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası sürüyor AFYONKARAHİSAR - 14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da başladı AFYONKARAHİSAR - 14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:17:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bahar Kupası Kürek Yarışları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement