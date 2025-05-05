Bahara Merhaba Elo Turnuvası Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Spor

Bahara Merhaba Elo Turnuvası Ödülleri Verildi

Kocasinan'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu, genç sporcular tebrik edildi.

05.05.2025 14:01
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde düzenlenen "Bahara Merhaba Elo Turnuvası"nın ödül törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cırgalan Mahallesi'nde kurulan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'ne ilgi her geçen gün artıyor.

Kayseri ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da sporcuların katılım sağladığı turnuvada, aralarında 4 yabancı sporcunun da yer aldığı 135 kişi mücadele etti.

Ödül törenine katılan Çolakbayrakdar, turnuvaya katılan ve dereceye giren çocukları tebrik etti.

Tesisin açılışından bu yana dördüncü turnuvayı düzenlediklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle, gençlerin ve satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporun yaygınlaşmasına katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bu merkez aracılığıyla şehrimizdeki bu alandaki eksikliği gidermek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Nice turnuvalarda yeniden bir arada olmak dileğiyle."

Törende, dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahara Merhaba Elo Turnuvası Ödülleri Verildi - Son Dakika

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