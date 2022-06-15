Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı - Son Dakika
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Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı

15.06.2022 12:11
Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı

FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladıklarını bildirdi.

FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladıklarını bildirdi.

Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un ortak açıklamasında, "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Bu arada Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi" ifadesi ise dikkat çekti.

2009'dan bu yana FIFA Hakemi Cüneyt Çakır'ın yardımcıları olarak görev yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun; kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldılar. Bu turnuvalarda; 2 ayrı Dünya Kupası'nda 2 Yarı Final ve bir Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Final maçı yönettiler.2015 yılında Berlin'de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde ve 2012'de Japonya'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea – Corinthians Finali'nde görev yapan Duran ve Ongun birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer aldılar.Bahattin Duran kimdir?Bahattin Duran 1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1994 yılında hakemliğe başlayan Duran aynı zamanda Endüstri Mühendisidir. Türkiye Süper Ligi'nde 60'ı derbi olmak üzere 390 maçta görev yaptı. Uluslararası 199 maçta yer alan Duran, 52 Şampiyonlar Ligi maçında ve 59 A Milli maçta yer aldı. Bahattin Duran 20 yıldır aralıksız FIFA kokartı taşıyor.Tarık Ongun kimdir?

1973'de İstanbul'da doğan Tarık Ongun; İTÜ İşletme Mühendisliği mezunudur. 2000 yılında başladığı hakemlik hayatında 15 yıldır FIFA Yardımcı Hakemi olarak görev yapıyor. Türkiye Süper Ligi'nde 41'i derbi mücadelesi olmak üzere 290 maça çıkan Ongun; uluslararası 174 müsabakada da görev yaptı. 53 Şampiyonlar Ligi maçı ve 53 A Milli maçta yer aldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Tarık Ongun, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı - Son Dakika

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