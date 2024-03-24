Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü 9'uncu oldu - Son Dakika
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Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü 9'uncu oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 2. ayağının ikinci yarışında Türk motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü ise 9'uncu sırayı aldı. Yarışı, Pata Yamaha Ten Kate takımından Stefano Manzi kazandı. Bahattin 36 puanla 6'ncı, Can da 15 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Şampiyonanın 3. ayağı, 20-21 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.

24.03.2024 18:37
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Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 2. ayağının ikinci yarışında piste çıkan Türk motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü ise 9'uncu oldu.

Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

MV Agusta takımı adına yarışan Bahattin 6'ncı, Kawasaki Puccetti'de mücadele eden Can ise 9'uncu sırayı aldı.

Yarışı, Pata Yamaha Ten Kate takımından Stefano Manzi kazandı.

Barni Spark takımından Yari Montella, 76 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı. Bahattin 36 puanla 6'ncı, Can da 15 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

Şampiyonanın 3. ayağı, 20-21 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.????????

Kaynak: AA

Barselona, İspanya, Dünya, Motosiklet, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü 9'uncu oldu - Son Dakika

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