Bahattin Sofuoğlu Portekiz Yarışında 20. Sırada

28.03.2026 21:01
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ilk yarışını 20. sırada tamamladı.

Şampiyonada sezonun ikinci ayağının ilk yarışı, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde koşuldu.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha'nın Motoxracing Worldsbk takımıyla katıldığı yarışı 20. sırada bitirdi.

Yarışta damalı bayrağı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada geçti.

Şampiyonanın Portekiz etabında yarın TSİ 13.10'da superpole, 17.30'da da hafta sonunun ikinci yarışı yapılacak.

Kaynak: AA

