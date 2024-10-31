Bahçeli, Diyarbakırspor Forması Aldı

Spor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP Diyarbakır İl Başkanı Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.