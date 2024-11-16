Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Toubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Kezcan (Buse Cilkiz, Berre İnce, Fatmanur Yılmaz)
Bahçelievler Belediyespor: Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Meryem Boz, Merve Tanyel)
Setler: 19-25, 19-25, 24-26
Süre: 87 dakika (28, 28, 31)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Bahçelievler Belediyespor bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 9. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Bahçelievler, Sarıyer'i 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?