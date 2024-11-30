Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 92-88 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 92-88 Yendi

Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-88'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu ve Bahçeşehir Koleji, son periyotta öne geçerek galibiyeti elde etti.

30.11.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji: 88-92

İZMİR,

SALON: ENKA

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 4, Tyree 18, Yavuz Gültekin 6, Aldridge, Echenique 10, Dotson 27, Van Beck 16, Williams 3, Troy Selim Şav 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 11, Şehmus Hazer 17, Bouteille 8, Cavanaugh 11, Odiase 18, Massinburg 6, Furkan Haltalı 2, Simonovic 14, Ponitka 5, Göktuğ Baş

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-68

5 FAUL: Willisms (37.35), Russell (39.14) (Aliağa Petkimspor)

BASKETBOL Süper Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-88 yendi.

İlk 2 dakikayı 6-1 önde geçen ev sahibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 4'üncü dakikada 10-6 üstünlük kurdu. Ev sahibi takımın 10-10 eşitliği sağladığı periyot 22-22 berabere tamamlandı.

İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor'un 28-22 üstünlük kurduğu periyotta Bahçeşehir Koleji tekrar öne geçti. Son 3 dakikasına 36-36 eşitlikle girilen periyotta Petkim soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında 47-46 öne geçen Bahçeşehir, Bouteille ve Cavanaugh'un basketleriyle son 6 dakikaya 8 sayı farkla 56-48 üstün girdi. Bahçeşehir Koleji, periyodu 68-63 önde bitirdi.

Son periyoda Echenique ve Dotson'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip 34. dakikada Yavuz'un basketiyle 75-75 eşitliği sağladı. Simonovic'in üst üste 3 sayılık basketiyle son 5 dakikaya 81-75 önde giren Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 92-88 galip ayrıldı. Bu sonuçla Petkimspor üst üste 3'üncü yenilgisini alıp kötü gidişini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir, Maç Sonucu, Basketbol, Güncel, Petkim, Aliağa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 92-88 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
08:23 Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı
08:08 Sevilen dizinin final sebebi belli oldu Sevilen dizinin final sebebi belli oldu
08:02 Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler’e su vermemişler Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler'e su vermemişler
07:36 Vedat Milor’dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
07:18 Suriye’de harita değişiyor, Rusya ’’Esed nerede’’ sorusuna yanıt vermedi Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi
03:46 Gazze’de son 24 saatte 100’e yakın Filistinli öldürüldü Gazze'de son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü
00:56 Samsun’da tost kavgası Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı Samsun'da tost kavgası! Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı
00:10 Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği Rusya Ordusu Halep’e operasyon başlattı Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 21:04:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 92-88 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.