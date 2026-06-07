Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN Play-off Maçı Yarın - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN Play-off Maçı Yarın

07.06.2026 12:35
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Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN'i konuk ediyor. 4. maçı kazanırsa finale yükselecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN'in ilk maçta 82-79 galip geldiği serinin son iki karşılaşmasını Bahçeşehir Koleji, 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazandı.

Seride 2-1 üstün Bahçeşehir Koleji, 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.

Siyah-beyazlıların kazanması durumunda ise serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.

Tur atlayan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN Play-off Maçı Yarın - Son Dakika

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