Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı Uzatmada Yendi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı Uzatmada Yendi

06.06.2026 22:51
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Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN'i 98-95 yenerek seride 2-1 öne geçti. Dördüncü maç 8 Haziran'da.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Can Mavisu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 27, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 8, Williams 10, Hale 19, Furkan Haltalı 10, Ponitka 5, Mitchell 12

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 18, Dotson 7, Sertaç Şanlı 3, Yiğit Arslan 1, Brown 7, Berk Uğurlu 16, Morgan 15, Lemar 18, Thomas 8, Brown 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-15

DEVRE: 40-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-58

NORMAL SÜRE: 78-78

Bahçeşehir Koleji, ev sahibi olduğu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN'i uzatma sonunda 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 22-15 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte reaksiyon gösteren Beşiktaş GAİN, oyunun kontrolünü ele aldı. Siyah-beyazlı ekip, devre arasına 46-40 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü ele geçiren Bahçeşehir Koleji, hücumdaki etkili performansıyla son çeyreğe 63-58 önde girdi. Dördüncü periyotta ev sahibi ekip son dakikalara 78-74 üstün girerken, Beşiktaş GAİN'de Jonah Mathews'un kritik üçlüğü skora denge getirdi ve mücadele 78-78 eşitlikle uzatmaya taşındı. Uzatma bölümünde hata yapmayan Bahçeşehir Koleji, rakibine 98-95 üstünlük kurarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından seride durumu 2-1'e getiren Bahçeşehir Koleji, finale yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin dördüncü karşılaşması 8 Haziran Pazartesi günü yine Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: DHA

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