Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde Itelyum Varese'ye konuk olacak

Menajer Gökhan Eser: Kulüpler Genç Futbolculara Güvenmeli

Başarılı futbol menajerlerinden Gökhan Eser, genç futbolcuların kulüpler için değerli bir yatırım olduğunu belirtti. Eser, genç oyuncuların enerjisi, isteği ve hızlı öğrenme kapasitelerinin kulüplere yenilik ve rekabet avantajı sağlayabileceğini söyledi. Ayrıca, genç yeteneklere erken aşamada şans verilmesi ve onların desteklenmesinin uzun vadeli başarı için önemli olduğunu vurguladı.