Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)
Bahçeşehir Koleji: Taylor 5, Scrubb 12, Bouteille 20, Cavanaugh 4, Boutsiele 25, Egehan Arna 5, Muhammed Baygül, Berkay Candan, Ahmet Yılmaz, Kell 10
Itelyum Varese: Mannion 5, Moretti 13, McDermott 20, Spencer 6, Brown 8, Besson 6, Woldetensae 9, Ulaneo 6
1. Periyot: 26-21
Devre: 47-39
3. Periyot: 59-51
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalya'nın Itelyum Varese takımını 81-73 yendi.
Yarı final ilk maçında deplasmanda rakibine 81-80 mağlup olan Bahçeşehir Koleji, rövanşı 8 sayı farkla alarak adını finale yazdırdı.
İstanbul ekibi finalde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye konuk ekip Gabe Brown'un 3 sayılık basketiyle başladı. 7-0'lık seriyle rakibine yanıt veren Bahçeşehir Koleji, büyük bölümünü önde götürdüğü çeyreği 26-21 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte ilk 5 dakika Bahçeşehir Koleji'nin 33-32'lik üstünlüğüyle geçildi. İstanbul ekibi Jerry Boutsiele'in hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğünü koruduğu çeyreği 47-39 önde tamamladı ve ikinci yarı öncesinde soyunma odasına avantajlı gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, 12 sayılık farkı yakaladı: 51-39. İki takımın da savunma sertliğini arttırdığı çeyreği Bahçeşehir Koleji, 59-51 üstün tamamlayarak son çeyreğe girdi.
Bahçeşehir Koleji, son bölüme Axel Bouteille'in 3 sayılık basketiyle girdi. Bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı eriten İtalyan ekibi, 35. dakikada öne geçti: 64-66. 9-0'lık seriyle rakibine yanıt veren Bahçeşehir Koleji yeniden üstünlüğü eline geçirdi: 73-66. Son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan İstanbul ekibi, karşılaşmayı 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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