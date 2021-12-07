Üye Girişi
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak

07.12.2021 10:13
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u yarın konuk edecek.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u yarın konuk edecek.

İlk tur E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak tur atlayan Bahçeşehir Koleji'nin, 2. turdaki ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

İngiliz ekibi London Lions ise A Grubu'nda oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak adını 2. tura yükseldi.

Bahçeşehir Koleji, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası TBMM'deki tepkiler tutanaklara yansıdı 10:21 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası TBMM'deki tepkiler tutanaklara yansıdı
RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
10:19 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?
10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı!
10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!
10:01 Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?
09:58 Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü
09:54 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!
09:50 Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!
09:50 İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak
09:27 Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız? 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?         
10:20
Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti? Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?         
10:02
Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter         
09:59
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Damada "pompalı tüfek" taktılar Damada "pompalı tüfek" taktılar         
08:11
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement