Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur'unda London Lions'u ağırlayacak

İlk tur E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak tur atlayan Bahçeşehir Koleji'nin, 2. turdaki ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

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