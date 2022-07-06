Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı

06.07.2022 22:52
Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı

2022-23 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı.

2022-23 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı.

FIBA Europe Cup şampiyonu Bahçeşehir Koleji'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Bahçeşehir Koleji, dış transferde Vladimir Brodziansky ve Görkem Doğan'ın ardından Sloven oyuncu Jaka Blazic'i de kadrosuna kattı.32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Kızılyıldız, Baskonia, Barcelona ve Cedevita Olimpija gibi takımlarda forma giydi. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Sloven oyuncuyu, milli takımdan arkadaşı dünyaca ünlü basketbolcu Luka Doncic de tebrik etti.


YORUMLAR
500
Merkezefendi, Bertan'la anlaştı Merkezefendi, Bertan'la anlaştı Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak
Kaynak: DHA

basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:34 Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 22:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement