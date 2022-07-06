FIBA Europe Cup şampiyonu Bahçeşehir Koleji'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Bahçeşehir Koleji, dış transferde Vladimir Brodziansky ve Görkem Doğan'ın ardından Sloven oyuncu Jaka Blazic'i de kadrosuna kattı.32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Kızılyıldız, Baskonia, Barcelona ve Cedevita Olimpija gibi takımlarda forma giydi. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Sloven oyuncuyu, milli takımdan arkadaşı dünyaca ünlü basketbolcu Luka Doncic de tebrik etti.

Kaynak: DHA

basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.