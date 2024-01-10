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Bahçeşehir Koleji, Litvanya'yı mağlup ederek üçte üç yaptı - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Litvanya'yı mağlup ederek üçte üç yaptı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci turunda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava ekibini 91-67 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji, üçüncü maçından da galip ayrılarak grupta 3'te 3 yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Litvanya\'yı mağlup ederek üçte üç yaptı
10.01.2024 - 21:17,  Güncelleme: 21:17
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci turunda Bahçeşehir Koleji, L Grubu'nun üçüncü haftasında konuk olduğu Litvanya'nın Jonava ekibini 91-67 mağlup etti.

Jonavos Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15 önde bitiren Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 39-30 üstün girdi.

İkinci devrede farkı açan konuk takım, üçüncü periyodunu 59-52 önde geçtiği mücadeleden 91-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 3'te 3 yaptı. Jonava ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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