Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi'yi Mağlup Etti

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Tolga Edis, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 8, Cavanaugh 14, Odiase 9, Şehmus Hazer 16, Smith 10, Simonovic 14, Kenan Sipahi 10, Ponitka 10, Furkan Korkmaz 8, Furkan Haltalı 4, Göktuğ Baş 9

MERKEZEFENDİ BELEDİYESPOR: Arca 8, Cook 14, Egehan 11, Nnaji 3, Metin 7, Berke 11, İsmail 3, Engin 5, Said 14,

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

DEVRE: 54-43

ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 90-51

BASKETBOL Süper Ligi'nin son haftasında sahasında Merkezefendi Belediyespor'u konuk eden Bahçeşehir Koleji, rakibini 112-76 mağlup etti ve sezonu 5'inci sırada tamamladı.