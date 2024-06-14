Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül ile Yollarını Ayırdı

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 32 yaşındaki oyun kurucu Muhammed Baygül ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2021 yılında katılan ve formamızı başarıyla terleten kaptanlarımızdan Muhammed Baygül ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisi, her zaman Bahçeşehir ailesinin bir parçası olacaktır. Muhammed Baygül'e, kulübümüz adına vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Baygül, geçen sezon ligde 24 maçta 7,71 sayı, 2,38 ribaunt ve 2,13 asist ortalamaları yakalamıştı.