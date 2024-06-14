Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül ile Yollarını Ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, 32 yaşındaki oyun kurucu Muhammed Baygül ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Baygül'e teşekkür edilerek, her zaman Bahçeşehir ailesinin bir parçası olacağı belirtildi. Geçen sezon ligde başarılı performans sergileyen Baygül, 24 maçta ortalama 7,71 sayı, 2,38 ribaunt ve 2,13 asist yapmıştı.

14.06.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 32 yaşındaki oyun kurucu Muhammed Baygül ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2021 yılında katılan ve formamızı başarıyla terleten kaptanlarımızdan Muhammed Baygül ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisi, her zaman Bahçeşehir ailesinin bir parçası olacaktır. Muhammed Baygül'e, kulübümüz adına vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Baygül, geçen sezon ligde 24 maçta 7,71 sayı, 2,38 ribaunt ve 2,13 asist ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: AA

Muhammed Baygül, Bahçeşehir, Sigorta, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement