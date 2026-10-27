Bahçeşehir Koleji, PAOK'u 84-81 yendi; Cedi Osman'ın 30 sayısı yetmedi

Bahçeşehir Koleji, PAOK'u 84-81 yendi; Cedi Osman'ın 30 sayısı yetmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği PAOK'u 84-81 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi grupta 4. galibiyetine ulaşırken PAOK 2. yenilgisini aldı; Bahçeşehir'de Flynn 28, PAOK'ta Cedi Osman 30 sayıyla öne çıktı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 28, Kenan Sipahi 3, Ponitka 9, Cavanaugh 11, Williams 3, Reed 17, Avramovic 4, Inglis 5, Furkan Haltalı 3, Dileo, Mitrovic 1
PAOK: Bazinas, Tyree 10, Gray 2, Cedi Osman 30, Alexander 12, Long 3, Chougkaz, Hudgins, Foster 20, Motiejunas, Moore 2, Calathes 2
1. Periyot: 26-23
Devre: 52-40
3. Periyot: 63-58
Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 4. galibiyetini aldı. PAOK ise 2. yenilgisini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn'ın 28, Tyler Cavanaugh'nun 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Yunanistan temsilcisinde forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın 30, Marcus Foster'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.
Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da mücadeleyi yerinde takip etti.
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