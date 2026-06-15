Bahçeşehir Koleji, Ponitka ile Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Ponitka ile Sözleşme Yeniledi

15.06.2026 17:10
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Bahçeşehir Koleji, Polonyalı basketbolcu Mateusz Ponitka ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Polonyalı milli oyuncu Mateusz Ponitka'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulübün açıklamasında, 2024-25 sezonundan bu yana Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ponitka, bu sezon play-off yarı finalinde veda ettikleri Basketbol Süper Ligi'ndeki 29 maçta 6,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Polonyalı basketbolcu, yarı finalde elendikleri BKT Avrupa Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 5,6 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,7 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA

Basketbolcu, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Ponitka ile Sözleşme Yeniledi - Son Dakika

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