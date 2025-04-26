Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 21, Şehmus Hazer 5, Odiase 6, Cavanaugh 13, Bouteille 4, Massingburg 2, Furkan Haltalı 6, Simonovic 7, Ponitka 7, Göktuğ Baş 8
Türk Telekom: İsmet Akpınar 5, Brown 10, Berkan Durmaz 2, Jerome Smith 7, Alexander 10, Emre Melih Tunca 14, Bruhnke 3, Bess 6, Hanlan 13, Makoundou 4
1. periyot: 16-20
Devre: 39-42
3. periyot: 67-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Türk Telekom'u 79-74 yendi.
Bu sonuçla ev sahibi ekip, 16. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Türk Telekom'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?