Bahçeşehir Koleji Türk Telekom'u Yendi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 21, Şehmus Hazer 5, Odiase 6, Cavanaugh 13, Bouteille 4, Massingburg 2, Furkan Haltalı 6, Simonovic 7, Ponitka 7, Göktuğ Baş 8

Türk Telekom: İsmet Akpınar 5, Brown 10, Berkan Durmaz 2, Jerome Smith 7, Alexander 10, Emre Melih Tunca 14, Bruhnke 3, Bess 6, Hanlan 13, Makoundou 4

1. periyot: 16-20

Devre: 39-42

3. periyot: 67-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Türk Telekom'u 79-74 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 16. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.